Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Drägerwerk

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 70,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 70,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 70,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.994 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 3,54 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 40,23 Prozent sinken.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Drägerwerk-Aktie dennoch höher: Drägerwerk-Gewinn bricht ein - Auftragseingang wächst zweistellig