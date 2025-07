Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagvormittag

Drägerwerk im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 71,30 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 71,30 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,30 EUR. Mit einem Wert von 71,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 2,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,81 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

