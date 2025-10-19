DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal Apple-Aktie: Motorsportchef Wolff sieht großen Schub durch Apple-Formel-1-Deal
China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen China und USA wollen bald neue Handelsgespräche aufnehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm

19.10.25 20:50 Uhr

PALMA (dpa-AFX) - Die Sichtung einer Drohne hat den Betrieb am Flughafen von Palma de Mallorca zeitweise lahmgelegt. Die Aussetzung sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden, teilte Enaire - das staatliche Unternehmen für Flugsicherung und Luftraummanagement in Spanien - am Abend mit.

Wer­bung

Wegen des Zwischenfalls wurden den amtlichen Angaben zufolge ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet. Nach knapp einer Stunde wurde kurz vor 20.00 Uhr die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben.

In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Immer wieder kam es zu Flugausfällen und großflächigen Sperrungen des Luftraums - betroffen waren unter anderem auch München und Frankfurt./er/DP/zb