Dropbox-Aktie vor IPO: Lohnt sich die Zeichnung der Papiere?

Die Plattform, welche Speicherlösungen für Fotos, Musik, Videos und größere Dateien bietet, wurde im Jahr 2007 von zwei Studenten in San Francisco gegründet. Ziel der beiden Gründer war es, den Austausch größerer Dateien zu vereinfachen und auf USB-Sticks sowie E-Mails zu verzichten. Die Schöpfer der Dropbox, Drew Houston und Arash Ferdowsi, bieten mit ihrem Filehosting-Dienst ein System, das es dem Kunden ermöglicht, Dateien in einer Cloud zu speichern und von allerorts abzurufen.

Freemium-Modell lockt die Kunden

Das Geschäftsmodell von Dropbox basiert unterdessen auf einem sogenannten Freemium-Geschäftsmodell. Dabei können alle Kunden die Basisfunktion des Programms kostenlos nutzen, während das vollständige Programm mit mehr Speicherplatz kostenpflichtig ist. Die kostenlose Version von Dropbox bietet dem Nutzer eine Speicherkapazität von zwei Gigabyte. Kunden, welche eine höhere Kapazität benötigen, müssen jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Umsatzwachstum schafft Fantasie

Mit diesem Geschäftsmodell erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,11 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Online-Speicher-Spezialisten ihren Umsatz somit um 31 Prozent erhöhen. Trotzdem erwirtschaftete das Unternehmen für das Jahr 2017 einen Verlust in Höhe von 111,7 Millionen US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2016 lag der Verlust sogar bei 210,2 Millionen US-Dollar. Unterdessen steigerte der Konzern die Anzahl der kostenpflichtigen Abonnements von 8,8 Millionen in 2016 auf rund 11 Millionen in 2017. Dabei lag der durchschnittliche Erlös pro Kunde für 2017 bei rund 112 US-Dollar. Alles in allem hat die Plattform jedoch mehr als 500 Millionen registrierte Nutzer aus insgesamt 180 Ländern. Als Folge dessen erzielt das Unternehmen schon jetzt die Hälfte des Umsatzes außerhalb der USA.

Dropbox möchte rund 648 Millionen US-Dollar einsammeln

Laut eines aktuellen IPO-Antrags, welcher der US-Börsenaufsicht vorliegt, möchte das Unternehmen rund 36 Millionen Aktien emittieren. Bei einer angestrebten Unternehmensbewertung von mehr als sieben Milliarden US-Dollar soll die Preisspanne für die Aktien zwischen 16 und 18 US-Dollar liegen. Infolge einer im Jahr 2014 abgeschlossenen Finanzierungsrunde lag der Wert des Unternehmens noch bei fast zehn Milliarden US-Dollar. Mit dem Börsengang möchte das Unternehmen eine Summe von etwa 648 Millionen US-Dollar einnehmen. Zu den mit dem IPO vertrauten Konsortialbanken gehört dabei auch die Deutsche Bank Securities.

Wettstreit mit den Triple-A

Investoren, die Interesse am IPO von Dropbox haben, sollten jedoch nicht vergessen, dass Wettbewerber wie Apple, Alphabet und Amazon für ihre Kunden ähnliche Speicherlösungen anbieten. Sollte es Dropbox gelingen, sich dauerhaft von seinen Mitbewerbern abzugrenzen, könnte der Shareholder-Value jedoch nachhaltig gesteigert werden. Dennoch ist die angestrebte Unternehmensbewertung von mehr als sieben Milliarden US-Dollar im Verhältnis zum erzielten Umsatz im Jahr 2017 von 1,11 Milliarden US-Dollar sehr sportlich, jedoch nicht untypisch für die Branche.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com