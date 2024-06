DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH legt am Vormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 43,04 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 43,04 EUR. Bei 43,10 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.055 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,88 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 26,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00 EUR an.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DWS Group GmbH rechnen Experten am 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2024 3,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

