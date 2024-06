DWS Group GmbH Aktie News: Anleger schicken DWS Group GmbH am Mittwochmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,56 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 42,56 EUR. Bei 43,10 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162.363 Stück gehandelt.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,88 EUR an. 5,45 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,54 EUR ab. Mit Abgaben von 37,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 2,05 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,00 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,43 EUR fest.

