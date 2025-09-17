DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Donnerstagmittag nordwärts
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 53,05 EUR zu.
Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 53,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,90 EUR. Bei 52,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.357 DWS Group GmbH-Aktien.
Bei 55,35 EUR markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
