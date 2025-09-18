DWS Group GmbH Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von DWS Group GmbH

Kurs der DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 53,25 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 53,25 EUR nach. Bei 53,25 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.481 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,94 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

