DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag leichter

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 53,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 53,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 53,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.248 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 55,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,55 Prozent zulegen. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 50,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,79 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

