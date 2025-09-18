DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,50 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,50 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.080 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 55,35 EUR markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,46 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,83 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

