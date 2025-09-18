DAX23.642 +0,5%ESt505.477 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienentwicklung

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Dienstagmittag Boden gut

23.09.25 12:05 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,60 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,50 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.080 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei 55,35 EUR markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 3,46 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,83 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen