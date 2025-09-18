DAX23.599 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1753 -0,5%Öl68,28 +0,7%Gold3.760 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit roter Tendenz

24.09.25 12:05 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,85 EUR -0,50 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,15 EUR. Bei 52,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.396 DWS Group GmbH-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 4,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
