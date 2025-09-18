DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR nach.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,15 EUR. Bei 52,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.396 DWS Group GmbH-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 4,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
