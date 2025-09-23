DAX23.521 -0,4%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,74 -0,1%Gold3.777 +0,4%
DAX schwächer -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
DWS Group GmbH im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag tiefer

24.09.25 09:25 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,05 EUR -0,30 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 1,1 Prozent auf 52,60 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 52,60 EUR. Bei 52,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.003 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 48,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

mehr Analysen