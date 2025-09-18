DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 53,10 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 53,10 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 52,15 EUR. Bei 52,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.576 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 4,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 50,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,38 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen