DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit KursVerlusten

22.09.25 12:12 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 53,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,70 EUR 0,40 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 53,25 EUR abwärts. Im Tief verlor die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DWS Group GmbH-Aktien beläuft sich auf 9.451 Stück.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 35,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 33,52 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,83 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

