Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit roter Tendenz

22.09.25 09:29 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 53,40 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 53,40 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,40 EUR ab. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

