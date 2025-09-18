DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit roter Tendenz

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 53,40 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 53,40 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,40 EUR ab. Mit einem Wert von 53,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DWS Group GmbH-Aktie bei 51,83 EUR.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

