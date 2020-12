Goldman hebt Tesla auf 'Buy' - Kursziel massiv angehoben

Aktien in diesem Artikel Tesla 482,40 EUR

Das Kursziel für Tesla hoch Goldman Sachs von 455 auf 780 US-Dollar an. Der Wechsel hin zur E-Mobilität gewinne an Dynamik, schrieb Analyst Mark Delaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transformation dürfte sich noch schneller vollziehen als gedacht./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2020 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

