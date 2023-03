Tesla-Konkurrent BYD mit Zahlen: Kräftiger Gewinn- und Umsatzssprung - BYD-Aktie zieht an

Aktien in diesem Artikel

Der chinesische Autobauer BYD hat im vierten Quartal 2022 einen Gewinn von 7,3 Milliarden CNY erzielt nach 602 Millionen CNY vor Jahresfrist. Der Umsatz lag bei 156,4 Milliarden CNY, der Vorjahreswert hatte hier noch bei 42,50 Milliarden CNY gelegen.

Im Gesamtjahr 2022 verdiente der Tesla-Konkurrent satte 16,62 Milliarden CNY, umgerechnet rund 2,42 Milliarden Dollar. Im Vorjahr waren unter dem Strich noch 3,05 Milliarden CNY übrig geblieben. Zeitgleich setzte der chinesische Erfolgskonzern im Geschäftsjahr 2022 424,06 Milliarden CNY um und verbesserte sich auf Erlöseseite damit im Vorjahresvergleich deutlich: 2021 hatte das Unternehmen noch Erlöse von 216,14 Milliarden CNY erzielt.

Die Bruttogewinnmarge für Automobile und verwandte Produkte, die 2022 noch 77 Prozent des Umsatzes von BYD ausmachten, stieg auf 20,4 Prozent und lag damit deutlich über der Marge von 3,7 Prozent im Jahr 2021.

Im Vorfeld bereits bekannt waren die Verkaufszahlen des Unternehmens: Im vergangenen Jahr lieferte BYD auf dem Heimatmarkt mit rund 1,86 Millionen Fahrzeugen mehr Autos aus als der US-Rivale Tesla - allerdings nicht nur reine E-Autos, sondern auch Hybridmodelle. Auch in den ersten zwei Monaten 2023 verkaufte BYD in China laut "Reuters" fünfmal mehr Autos als der Konzern von Elon Musk . Seit Jahresbeginn hat der chinesische Fahrzeugbauer jedoch die Produktion verlangsamt.

Dennoch geht BYD im Rahmen der Bilanzvorlage davon aus, dass sich das starke Verkaufswachstum bei Fahrzeugen mit neuer Energie im Jahr 2023 fortsetzen wird. Man werde "die Entwicklung von mehr Fahrzeugen mit neuer Energie für den Personenverkehr beschleunigen", sagte BYD am Dienstagabend. "Wir werden unsere Produktlinie erweitern, um einen größeren Marktanteil zu erringen und unsere Position in der Branche zu festigen."

Die BYD-Aktie zeigt sich an der Heimatbörse in Hongkong zeitweise 2,46 Prozent höher bei 216,60 CNY.



