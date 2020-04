Auch deutsche Anleger greifen zu: Tesla-Aktie mit 20 Prozent Kursplus

Aktien in diesem Artikel Tesla 615,10 EUR

17,39% Charts

News

Analysen

In Stuttgart legt der Anteilsschein am Dienstag zeitweise fast 20 Prozent zu und kostet 625,00 Euro. Bereits am Vorabend hatte die Tesla -Aktie an der Nasdaq 13,60 Prozent gewonnen und war bei 650,95 US-Dollar aus dem Handel gegangen.

Auslieferungszahlen wirken nach

Damit legten die Anteilsscheine sechs Handelstage in Folge zu. Anleger deckten sich wieder verstärkt mit Anteilsscheinen ein, nachdem der E-Autobauer im Zuge der Corona-Krise zuvor deutlich verloren hatte. Grund für die neue Zuversicht waren unter anderem überraschend hohe Auslieferungszahlen für das erste Quartal.

Zudem profitierte das Unternehmen von der grundsätzlich positiveren Stimmung gegenüber Techtiteln.

Darüber hinaus wurde kürzlich bekannt, dass das Unternehmen aus Autoteilen Beatmungsgeräte bauen will, die für die Behandlung schwer erkrankter Personen infolge des Covid-19-Virus in den USA dringend benötigt werden. Auch das kam bei Anteilseignern gut an.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images, Frontpage / Shutterstock.com