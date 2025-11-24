eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagabend gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 80,94 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,1 Prozent auf 80,94 USD. Die eBay-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,80 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 81,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 490.097 eBay-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 19,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Abschläge von 27,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2,87 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,59 Mrd. USD umgesetzt.
In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
