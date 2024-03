Aktienkurs im Fokus

Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik Aktie News: Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik am Vormittag freundlich

06.03.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik. Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 37,98 EUR.

Die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 37,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie bei 38,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.532 Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 59,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,92 EUR fiel das Papier am 14.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,85 Prozent würde die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,500 EUR je Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,00 EUR für die Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2024 erfolgen. Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,17 EUR je Aktie in den Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX schwächer Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht am Mittag Verluste

Bildquellen: Eckert & Ziegler