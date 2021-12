Novatek liefert Uniper 1,2 Mio Tonnen CO2-armes Ammoniak pro Jahr

Ein entsprechendes Eckpunktepapier sei mit dem russischen Energieunternehmen unterzeichnet worden, teilte die Uniper SE mit. Beliefert werden sollen damit Unipers Kunden in Deutschland und Nordwesteuropa.

Novatek entwickele derzeit auf der Jamal-Halbinsel im Nordwesten Sibiriens eine Anlage zur Herstellung von CO2-armem Ammoniak, welche die großen Vorkommen an Erdgas nutzen wird. Das Kohlendioxid, das bei der Umwandlung von Erdgas in Wasserstoff zu Ammoniak entsteht, soll während der Herstellung durch eine hocheffiziente unterirdische Speicherinfrastruktur aufgefangen und gespeichert werden.

Parallel dazu steigt Uniper laut Mitteilung in die Planung eines Ammoniak-Import-Terminals in Wilhelmshaven ein, das mit einem Speicher und einem mit Ökostrom betriebenen Cracker ausgestattet werden soll. Das importierte CO2-arme Ammoniak könne so in gasförmigen Wasserstoff umgewandelt und in das künftige deutsche Pipelinesystem für Wasserstoff eingespeist werden. Alternativ könne Ammoniak auch als Rohstoff oder Kraftstoff direkt an die Abnehmer geliefert werden.

Der CO2-Fußabdruck des gelieferten Ammoniaks soll weit unter dem Schwellenwert der EU-Taxonomie bleiben.

FRANKFURT (Dow Jones)

