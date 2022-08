ECOMIC legte Quartalsergebnis vor

Aktien in diesem Artikel

ECOMIC präsentierte in der am 05.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,570 JPY. Im Vorjahresquartal waren -5,530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 339,0 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 255,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net