Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die ad pepper media International-Aktie

22.08.25 12:01 Uhr

Bewegung bei ad pepper media International: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ad pepper media International N.V.
3,84 EUR -0,08 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei ad pepper media International zu Directors' Dealings. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 21.08.2025 ein. Von in enger Beziehung Euro Serve Media GmbH wurden am 20.08.2025 ad pepper media International-Papiere verkauft. Es wurden 227.642 Aktien zu jeweils 2,70 EUR abgestoßen. Bei der ad pepper media International-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 3,38 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von ad pepper media International zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 12,00 Prozent auf 3,92 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 1.120 ad pepper media International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Aktuell ergibt sich für ad pepper media International eine Börsenbewertung in Höhe von 86,41 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 24.271.272 Wertpapiere.

Am 20.08.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals hatte in enger Beziehung KELMAR Telefonbuchverlag GmbH 11.615 Anteilsscheine zu je 2,70 EUR verkauft.

Redaktion finanzen.net

