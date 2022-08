Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die BIKE24-Aktie

Aktien in diesem Artikel BIKE24 3,17 EUR

BIKE24 meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 11.08.2022. Die BaFin wurde am 12.08.2022 über die Transaktion informiert. Kindermann, Ralf, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 11.08.2022 um BIKE24-Anteile aus. Kindermann, Ralf erwarb 10.014 Aktien zu einem Kurs von je 3,32 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 4,00 Prozent auf 3,38 EUR zu.

Die BIKE24-Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 5,00 Prozent auf 3,17 EUR ab. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.300 BIKE24-Aktien. Der Marktwert von BIKE24 beträgt unterdessen 136,47 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 44.165.364 Papiere.

Am 23.06.2021 führte Kindermann, Ralf zuvor ein Eigengeschäft durch. Kindermann, Ralf erwarb zu diesem Zeitpunkt 6.666 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 15,00 EUR.

