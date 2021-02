Kering-Aktie tiefrot: Kering büßt 2020 Umsatz und Gewinn ein

Aktien in diesem Artikel Kering 517,00 EUR

Der Nettogewinn sank um etwa 160 Millionen auf 2,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten nach einem von Factset zusammengestellten Konsens allerdings nur mit 1,74 Milliarden Euro Überschuss gerechnet. Der Umsatz ging um 18 Prozent auf 13,1 Milliarden Euro zurück, während die Analysten 13,26 Milliarden geschätzt hatten.

Besonders traf es die Marke Gucci, deren Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 7,44 Milliarden Euro absackte - zuletzt um 10 Prozent im vierten Quartal. Kering-Finanzvorstand Jean-Marc Duplaix äußerte sich in einer Telefonpressekonferenz zuversichtlich mit Blick auf das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial. Vor allem die "weniger reifen" Marken wie Balenciaga und Bottega Veneta hätten gute Wachstumsaussichten, sagte Duplaix.

An der EURONEXT in Paris verlieren die Kering-Aktien am Mittwoch zeitweise 8,47 Prozent auf 517,40 Euro.

DJG/DJN/rio/cbr

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

BARCELONA (Dow Jones)