Elbtunnel wegen Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar

20.01.26 06:27 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Elbtunnel ist wegen eines Warnstreiks von Montagabend an nur eingeschränkt befahrbar. Je Richtung wird einer von drei Fahrstreifen des Autobahntunnels geschlossen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Teilsperrung, die die A7 betrifft, soll am Montag um 18.00 Uhr beginnen und nach 24 Stunden enden.

Der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat bundesweit Mitarbeiter der Autobahn GmbH und der Landesstraßenbauverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen, die die Autobahn GmbH und den öffentlichen Dienst der Länder betreffen.

Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Den Elbtunnel passieren nach Angaben der Autobahn GmbH täglich mehr als 120.000 Fahrzeuge. Annähernd ein Fünftel sind Lkw./lkm/DP/zb