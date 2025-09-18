Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Kursplus

Electronic Arts im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 174,18 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 174,18 USD zu. Die Electronic Arts-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,57 USD an. Bei 173,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 224.094 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. 3,86 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit Abgaben von 33,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,920 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

