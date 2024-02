Eli Lilly and Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly and legt am Mittwochmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Eli Lilly and. Zuletzt konnte die Aktie von Eli Lilly and zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 658,50 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 658,50 EUR zu. Die Eli Lilly and-Aktie legte bis auf 659,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 655,00 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.148 Eli Lilly and-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 697,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly and-Aktie ist somit 5,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 289,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly and-Aktie liegt somit 127,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.02.2024 hat Eli Lilly and die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly and ein EPS von 2,09 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.353,40 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly and einen Umsatz von 7.301,80 USD eingefahren.

Eli Lilly and wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Am 24.04.2025 wird Eli Lilly and schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,29 USD je Eli Lilly and-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly and-Aktie

Eli Lilly-Aktie an der NYSE schwächer: Weiterer Umsatzsprung erwartet

S&P 500-Papier Eli Lilly and-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly and von vor einem Jahr abgeworfen

Ausblick: Eli Lilly and zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal