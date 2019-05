Elmos: Von der Branchenschwäche nichts zu sehen

indizes in diesem Artikel

Aktien in diesem Artikel

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6 % verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

Seit etwa einem Jahr gibt es von Unternehmen aus der Automobilindustrie gehäuft Umsatz- und Gewinnwarnungen. Zunächst sorgten die Nachwirkungen des Dieselskandals und die Umstellung auf das neue Abgasprüfverfahren WLTP für eine Belastung, inzwischen hat sich die Branchenkonjunktur aber insgesamt abgekühlt. Obwohl Elmos Semiconductor den Großteil der Erlöse mit dieser Branche erwirtschaftet und zusätzlich auch noch Gegenwind vom Abschwung der Halbleiterindustrie kommt, ist der Konzern voll auf Kurs. Im ersten Quartal konnte der Umsatz um 8,8 % auf 69,1 Mio. Euro gesteigert werden, die EBIT-Marge erhöhte sich im Zuge dessen von 12,4 auf 14,8 %. Allenfalls die Book-to-Bill-Ratio von rund 1 zeigt eine gewisse Abkühlung. Die Jahresziele, die ein Umsatzwachstum um 6 bis 10 % und eine EBIT-Marge von 13 bis 17 % vorsehen, wurden aber bekräftigt. Trotz aller Branchenrisiken bleibt die Aktie damit eine gute Halteposition.

Die Aktie von Elmos ist seit August 2016 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 90,3 % zugelegt (Stand 13.05., 09:46 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).