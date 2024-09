Elon Musk verlegte den Tesla-Hauptsitz 2021 nach Texas - folgen jetzt auch X und SpaceX?

Nach Streit mit den Behörden zog Tesla-CEO Elon Musk Ende 2021 den Autobauer aus Kalifornien ab. Nun könnten weitere große Musk-Firmen folgen.

Tesla-Chef Elon Musk verlegte den Hauptsitz des Unternehmens Ende 2021 nach Texas und sparte damit wohl Milliarden an Steuerabgaben. Brandon Bell/Getty Images

Schon 2021 verlegte Tesla seinen Hauptsitz offiziell vom US-Bundesstaat Kalifornien nach Texas. Der Umzug war der Beginn eines möglicherweise groß angelegten Abzugs von Elon Musk aus dem Golden State. Denn inzwischen hat der Milliardär angekündigt, auch die Social-Media-Plattform X und das Raumfahrtunternehmen SpaceX abzuziehen.

Wir werfen einen Rückblick auf Elon Musks Entscheidung von 2021, den Tesla-Hauptsitz vom US-Bundeesstaat Kalifornien nach Texas zu verlegen. Damals verließ der Elektroauto-Hersteller den sogenannten Golden State. Nun könnte Musk weitere seiner großen Unternehmen abziehen.

Nur sechs Monate nach dem Umzug in den Südstaat krempelte Tesla seine Home Office-Regeln um. CEO Musk kündigte an, die Fernarbeit-Optionen einzuschränken, denn: Die Arbeit von zu Hause aus hielt er für "moralisch falsch".

Wo hat Tesla heute seinen Hauptsitz?

Musk verlegte den Hauptsitz des operativen Geschäfts von Tesla im Dezember 2021 offiziell von Kalifornien in die texanische Hauptstadt Austin. Das Unternehmen beschäftigt jedoch weiterhin einige Mitarbeitende in Kalifornien, vor allem in seiner Gigafactory in Fremont bei San Francisco.

Dort produziert der Autobauer viele seiner Autos, obwohl Musk erklärt hatte, auch die Produktion irgendwann aus Kalifornien weg zu verlagern. Die Entlassungen bei Tesla im Jahr 2024 haben bisher Hunderte von Arbeitsplätzen in Kalifornien betroffen.

Warum verlegte Elon Musk Tesla überhaupt nach Texas?

Damals begründete Musk den Umzug mit unerschwinglichen Immobilienpreisen rund um San Francisco. Mitarbeitenden, die sich das Wohnen in oder nahe dem alten Hauptsitz Palo Alto nicht leisten konnten, habe er nicht länger die weite Anfahrt als Pendlerinnen und Pendler zumuten wollen. "Es gibt eine Grenze, wie groß man in der Bay Area skalieren kann", erklärte er. Die ganze Wahrheit aber war das nicht.

Denn Musk und die kalifornischen Behörden waren schon vor dem Umzug zerstritten gewesen. Im Jahr 2020 drohte der Milliardär damit, alle Tesla-Geschäfte aus Kalifornien abzuziehen, weil er mit der Reaktion des Staates auf die Pandemie nicht einverstanden war, unter anderem mit der Anordnung, pandemiegerechte Arbeitslösungen für die Mitarbeitenden zu finden.

Der Bundesstaat hatte außerdem eine Reihe von behördlichen Untersuchungen eingeleitet. Diese bezogen sich auf den Umgang mit den Tesla-Mitarbeitenden sowie auf die Vermarktung der selbstfahrenden Technologie des Unternehmens. Im Jahr 2022 verklagte eine kalifornische Aufsichtsbehörde Tesla wegen rassistischer Diskriminierung in der Fabrik in Fremont. Dabei stützte sie sich auf "Hunderte von Beschwerden von Beschäftigten".

Die kalifornische Verkehrsbehörde warf dem Unternehmen zudem vor, Kundinnen und Kunden mit seiner Werbung für die Autopilot- und Full-Self-Driving-Funktionen absichtlich in die Irre zu führen.

Musk steht seit langem im Clinch mit den kalifornischen Behörden. Darum verlegte er Tesla nach Texas. Justin Sullivan/Getty Images

Dann kündigte Musk an, er wolle zehn Prozent der Angestellten entlassen. Ihn treibe ein "super schlechtes Gefühl" um, was die Wirtschaft betrifft. Hunderte der gekündigten Mitarbeitenden gehörten zum Autopilot-Team, als Tesla später sein Werk in Kalifornien schloss.

Ein wahrscheinlicher Grund für diesen Schritt waren Abgaben an den Staat: Indem er seinen Wohn- und Geschäftssitz von Kalifornien nach Texas verlegte, konnte Musk schätzungsweise 2,5 Milliarden US-Dollar (2,25 Milliarden Euro) an Kapitalertragssteuern sparen.

Obwohl Tesla in Texas produziert, ist es dem Unternehmen aufgrund der texanischen Franchisegesetze nicht gestattet, Autos direkt an Kundinnen und Kunden zu verkaufen, wie es in den meisten anderen Bundesstaaten der Fall ist. Aber das scheint Musk nicht davon abgehalten zu haben, noch mehr seiner Geschäfte nach Texas zu verlagern.

Musk plant, SpaceX und X nach Texas zu verlegen

Nach Tesla plant Musk, zwei weitere seiner Firmen nach Texas zu verlegen. Der Milliardär teilte auf seiner eigenen Social-Media-Plattform X, früher Twitter, mit, dass er beabsichtige, mit den Hauptsitzen von X und SpaceX in seinen neuen Heimatstaat umzuziehen. Die Nachricht veranlasste andere konkurrierende Raumfahrtunternehmen in Kalifornien, sich um Tesla-Angestellte zu bemühen.

Ein Umzug von SpaceX und X wäre ein weiterer Schlag für die kalifornische Wirtschaft und ein Segen für die texanische. Es ist nicht klar, wann der Umzug stattfinden wird oder ob er überhaupt endgültig beschlossen ist. Aber er würde einem bekannten Muster für Musks Unternehmen folgen.

