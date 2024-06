Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht BMW-Position

Öffentliche Bekanntgabe

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Bei BMW kam es am 31.05.2024 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 03.06.2024 gemeldet. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 31.05.2024 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 9.877 Aktien für je 92,74 EUR. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Plus bei 93,42 EUR.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR abwärts. In der Summe wechselten via FSE 860 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 55,89 Mrd. Euro. 571.791.680 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

