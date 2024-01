Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht HUGO BOSS-Position

Eigengeschäft von Führungskraft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der HUGO BOSS-Aktie.

Zu Insidertrades kam es am 18.01.2024 bei HUGO BOSS. Am 19.01.2024 wurde der Deal offiziell gemacht. Vorstand Grieder, Daniel Heinrich stockte am 18.01.2024 sein Investment in HUGO BOSS-Aktien auf. Grieder, Daniel Heinrich erstand 121 Aktien zu je 58,50 EUR. An diesem Tag stieg die HUGO BOSS-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,70 Prozent auf 58,14 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,30 Prozent im Plus bei 58,26 EUR. In der Summe wechselten via FSE 303 HUGO BOSS-Aktien den Besitzer. Der HUGO BOSS-Wert wird an der Börse aktuell auf 3,99 Mrd. Euro beziffert. Gegenwärtig werden 69.016.168 Aktien frei am Markt gehandelt.

Schon am 18.01.2024 stellte Grieder, Daniel Heinrich Anteile zum Kauf. Grieder, Daniel Heinrich erhöhte sein Engagement um 45 HUGO BOSS-Papiere zu jeweils 58,50 EUR.

Redaktion finanzen.net