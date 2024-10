Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht ProSiebenSat1 Media SE-Position

Insidertrade bei ProSiebenSat1 Media SE

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt ProSiebenSat1 Media SE ins Blickfeld.

Bei ProSiebenSat1 Media SE kam es am 03.10.2024 zu einem Insidertrade. Die Meldung des Deals ging am 08.10.2024 ein. 2.000 ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zu jeweils 5,83 EUR erwarb am 03.10.2024 Scettri, Simone, Aufsichtsrat. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 2,00 Prozent auf 5,88 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 1,20 Prozent auf 6,09 EUR. Der ProSiebenSat1 Media SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 1,38 Mrd. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 226.700.336 Aktien im Streubesitz.

Am 08.08.2024 wurden bereits ProSiebenSat1 Media SE-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Aufsichtsrat, Mainusch, Christoph bei ProSiebenSat1 Media SE, vergrößerte sein Investment um 3.901 Aktien für jeweils 5,96 EUR.

Redaktion finanzen.net