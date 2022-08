Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht RCM Beteiligungs-Position

RCM Beteiligungs meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 22.08.2022. Die Meldung des Deals ging am 23.08.2022 ein. Schmitt, Martin, Vorstand, baute das eigene Depot am 22.08.2022 um RCM Beteiligungs-Anteile aus. Schmitt, Martin erwarb 9.136 Aktien zu einem Kurs von je 2,03 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 2,04 EUR zu.

Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,04 EUR an der Tafel. Der Börsenwert von RCM Beteiligungs beläuft sich aktuell auf 26,05 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 12.643.402 Papiere.

Schmitt, Martin führte zuvor am 22.08.2022 das letzte Eigengeschäft durch. Schmitt, Martin fügte 30.342 Anteile zu jeweils 2,04 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net