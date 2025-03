Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht SGL Carbon SE-Position

Portfolio angepasst

Bei SGL Carbon SE kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Werte in diesem Artikel

SGL Carbon SE meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 26.03.2025. Am 27.03.2025 wurde der Handel mit SGL Carbon SE-Anteilen gemeldet. Klein, Andreas, Vorstand bei SGL Carbon SE, fügte am 26.03.2025 10.459 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 3,87 EUR aufgerufen. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 2,40 Prozent auf 3,91 EUR zu.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 2,80 Prozent auf 3,75 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 5.085 SGL Carbon SE-Aktien. SGL Carbon SE verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 477,44 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 122.263.184 Papiere.

Der vorherige Insidertrade mit SGL Carbon SE-Aktien wurde am 25.03.2025 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 13.010 Anteile zu jeweils 3,88 EUR an Bühler, Dr. Stephan Vorstand.

Redaktion finanzen.net