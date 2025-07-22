Engagement reduziert: Führungskraft fährt ad pepper media International-Position herunter
Ein Insider nimmt sich die ad pepper media International-Aktie vor.
Werte in diesem Artikel
Zu Insidertrades kam es am 20.08.2025 bei ad pepper media International. Die Publikation des Deals fand am 21.08.2025 statt. in enger Beziehung KELSTA Telefonbuchverlag GmbH trennte sich am 20.08.2025 von ad pepper media International-Aktien. KELSTA Telefonbuchverlag GmbH stellte 9.139 Aktien zu je 2,70 EUR zum Verkauf. Bei der ad pepper media International-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 3,38 EUR.
Die ad pepper media International-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 12,00 Prozent im Plus bei 3,92 EUR. Der Tagesumsatz der ad pepper media International-Aktie belief sich da auf 1.120 Aktien. Der ad pepper media International-Wert wird an der Börse aktuell auf 86,41 Mio. Euro beziffert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 24.271.272 Anteilsscheine.
Zuletzt hatte es am 20.08.2025 Directors' Dealings bei ad pepper media International gegeben. 11.615 Anteile für jeweils 2,70 EUR schlug KELMAR Telefonbuchverlag GmbH, in enger Beziehung bei ad pepper media International damals los.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu ad pepper media International N.V.
Analysen zu ad pepper media International N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2011
|ad pepper media International kaufen
|Der Aktionär-online
|20.09.2010
|ad pepper media International kaufen
|Hot Stocks Europe
|04.05.2010
|ad pepper kaufen
|Dr. Kalliwoda Research GmbH
|24.03.2010
|ad pepper kaufen
|Dr. Kalliwoda Research GmbH
|02.03.2010
|ad pepper-Aktie "Hot Stock der Woche"
|Der Aktionär
