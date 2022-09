EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,49 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,32 EUR nach. Mit einem Wert von 8,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.777.638 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,72 EUR am 06.07.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,96 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 59,43 Prozent auf 23.338,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.638,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte EON SE am 09.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte EON SE möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 0,915 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images