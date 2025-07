EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EON SE. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 15,80 EUR. In der Spitze gewann die EON SE-Aktie bis auf 15,81 EUR. Bei 15,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 64.533 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 33,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

