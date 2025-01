EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

So bewegt sich EON SE

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 11,45 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 11,45 EUR. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.199.346 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 17,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,01 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,80 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 15,21 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 16,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je EON SE-Aktie.

