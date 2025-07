EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag gesucht

So bewegt sich EON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 15,87 EUR. Bei 15,91 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.002 EON SE-Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,79 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 52,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,22 EUR.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

