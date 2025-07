EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von EON SE

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 15,70 EUR ab.

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 15,70 EUR abwärts. Die EON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,67 EUR ab. Mit einem Wert von 15,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 563.025 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. 1,88 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 50,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

