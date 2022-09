EON SE Aktie News: EON SE am Freitagnachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 04:22 Uhr 3,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 8,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.488.950 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,54 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2022. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 29,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 7,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 13,89 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 10.08.2022 vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.638,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.338,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 08.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von EON SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,915 EUR je EON SE-Aktie.

