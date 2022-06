EON SE Aktie News: EON SE schiebt sich am Mittag vor

Um 03.06.2022 12:22:00 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 9,69 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,69 EUR an. Bei 9,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.260.947 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 12,54 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 22,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2022 bei 9,36 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 3,51 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 12,21 EUR.

EON SE veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29.507,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.402,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von EON SE wird am 10.08.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2023 0,886 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

