EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,22 EUR.

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 12,22 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 12,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 497.904 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 10,27 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 14,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,554 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 14,29 EUR.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

