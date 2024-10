EON SE Aktie News: Anleger schicken EON SE am Freitagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 12,88 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 12,88 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 12,79 EUR. Bei 13,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.262.099 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 13,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.10.2023 bei 10,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 18,48 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,550 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,79 EUR aus.

EON SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

