EON SE Aktie News: EON SE fällt am Montagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 11,45 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EON SE-Aktie bis auf 11,42 EUR. Bei 11,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 764.752 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2024 auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,70 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 3,84 Prozent wieder erreichen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,21 EUR an.

EON SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 16,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EON SE wird am 26.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

