EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Die EON SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 10,22 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 10,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.313.927 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2022 bei 12,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 9,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 5,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 12,35 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 11.05.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 11.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,893 EUR je Aktie.

