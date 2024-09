EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,27 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 13,27 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,32 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 13,13 EUR. Zuletzt wechselten 1.914.685 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 1,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 10,43 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 27,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,530 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,553 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,74 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.08.2024. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

RWE-Aktie zieht an: Analyst sieht hohes Aufwärtspotenzial bei RWE - Auch weitere Vorsorger im Aufwind

EON SE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für EON SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester