EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag stabil

Die Aktie von EON SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 13,17 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 13,17 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die EON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,17 EUR aus. Die EON SE-Aktie sank bis auf 13,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 62.789 Stück.

Bei 13,48 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,43 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,77 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,552 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,74 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,88 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,82 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte EON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

