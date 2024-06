EON SE Aktie News: EON SE am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 12,39 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 12,39 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 12,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 423.817 EON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,48 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Mit einem Zuwachs von 8,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (10,43 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,79 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,553 EUR aus. Analysten bewerten die EON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EON SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,64 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,12 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie: Was Analysten von E.ON erwarten

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EON SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu